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15:38 (мск), источник: Крым Press

На улице Будённого в Симферополе «залечили» яму-ловушку

На улице Будённого в Симферополе, на перекрестке с проспектом Победы, дорожное «настроение» теперь благоустроенное.

Администрация города, как говорят чиновники — в «оперативном порядке», отремонтировала ливнёвку, которая буквально калечила машины. На данную проблему обратили внимание жители крымской столицы и средства массовой информации.

В ходе обследования было установлено, что разрушение решетки было обусловлено негативными погодными условиями и интенсивным движением грузового транспорта на расположенные в указанном районе объекты.

На данный момент силами обслуживающей организации проведен ремонт решётки ливнеприемника, угроза для движения автотранспорта устранена, — отмечают в администрации крымской столицы.

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