На улице Будённого в Симферополе «залечили» яму-ловушку

Администрация города, как говорят чиновники — в «оперативном порядке», отремонтировала ливнёвку, которая буквально калечила машины. На данную проблему обратили внимание жители крымской столицы и средства массовой информации.

В ходе обследования было установлено, что разрушение решетки было обусловлено негативными погодными условиями и интенсивным движением грузового транспорта на расположенные в указанном районе объекты.

На данный момент силами обслуживающей организации проведен ремонт решётки ливнеприемника, угроза для движения автотранспорта устранена, — отмечают в администрации крымской столицы.