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15:33 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи 22 января ограничат движение автотранспорта

22 января с семи утра и до десяти часов вечера в центре Сочи будет изменена схема движения.

Автовладельцев предупреждают: в связи с проведением финала Международного фестиваля «КиВиН-2017» и съемками телепрограммы транспорт будет направляться в объезд Зимнего театра.

Фестиваль «КиВиН-2017» стартовал на курорте 10 января. Больше десяти дней в Гранд отеле «Жемчужина» проходили отборочные туры. Редакторы отбирали лучшие команды для участия в финальном гала-концерте. Состоится он в Зимнем театре, в связи с этим движение транспорта в этом районе будет ограничено.

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