В Сочи 22 января ограничат движение автотранспорта
22 января с семи утра и до десяти часов вечера в центре Сочи будет изменена схема движения.
22 января с семи утра и до десяти часов вечера в центре Сочи будет изменена схема движения.
Автовладельцев предупреждают: в связи с проведением финала Международного фестиваля «КиВиН-2017» и съемками телепрограммы транспорт будет направляться в объезд Зимнего театра.
Фестиваль «КиВиН-2017» стартовал на курорте 10 января. Больше десяти дней в Гранд отеле «Жемчужина» проходили отборочные туры. Редакторы отбирали лучшие команды для участия в финальном