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21:37 (мск), источник: Моя Планета

Американец получил ответ на послание в бутылке через 34 года

Приятно получать ответы на письма, особенно, если ответ задержался на почти 35 лет. Жителю Флориды повезло: ему ответили на послание в пластиковой бутылке.

Рон Хербст служил старшиной во флоте на борту авианосца «Корал Си». В бутылку он поместил записку, содержавшую координаты суда, имя отправителя и его домашний адрес.

Бутылка плавала на просторах Атлантического океана в одиночестве недолго. Менее чем через год ее подобрала пара во время отпуска на архипелаге Флорида-Кис, сообщает The Pensacola News Journal.

Однако Гордон и Синди Бревик все эти годы не пытались связаться с Хербстом. Подобрав послание, они не стали извлекать его, а подвесили в интерьере дома. Гордон объяснил, что хотел сделать ответ бывшему владельцу бутылки с письмом гораздо более интересным, для чего нужна была выдержка.

В конце прошлого года пара переезжала в новый дом и, упаковывая бутылку, решилась, наконец, ответить Рону. Его нашли через Facebook на Рождество. Хербсту сейчас 52 года, он был удивлен и ошеломлен, отметив, что не мог взять в толк, как Бревикам удалось столь долго хранить бутылку.

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Теперь Хербст намерен отдать бутылку в Музей Военно-морской авиации в городе Пенсакола.

«Моя Планета» рассказывала про жительницу Шотландии, которая нашла послание в бутылке, оказавшееся научным экспериментом. Ученые сбросили две такие бутылки год назад с вертолета у берегов Исландии, чтобы проследить за ними и продемонстрировать детям, что мусор, который попадает в море, никогда не исчезает, и в итоге снова оказывается на берегу. За перемещением бутылки можно следить на специальном сайте.

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