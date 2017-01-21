Американец получил ответ на послание в бутылке через 34 года
Приятно получать ответы на письма, особенно, если ответ задержался на почти 35 лет. Жителю Флориды повезло: ему ответили на послание в пластиковой бутылке.
Приятно получать ответы на письма, особенно, если ответ задержался на почти 35 лет. Жителю Флориды повезло: ему ответили на послание в пластиковой бутылке.
Рон Хербст служил старшиной во флоте на борту авианосца «Корал Си». В бутылку он поместил записку, содержавшую координаты суда, имя отправителя и его домашний адрес.
Бутылка плавала на просторах Атлантического океана в одиночестве недолго. Менее чем через год ее подобрала пара во время отпуска на архипелаге
Однако Гордон и Синди Бревик все эти годы не пытались связаться с Хербстом. Подобрав послание, они не стали извлекать его, а подвесили в интерьере дома. Гордон объяснил, что хотел сделать ответ бывшему владельцу бутылки с письмом гораздо более интересным, для чего нужна была выдержка.
В конце прошлого года пара переезжала в новый дом и, упаковывая бутылку, решилась, наконец, ответить Рону. Его нашли через Facebook на Рождество. Хербсту сейчас 52 года, он был удивлен и ошеломлен, отметив, что не мог взять в толк, как Бревикам удалось столь долго хранить бутылку.
Теперь Хербст намерен отдать бутылку в Музей Военно-морской авиации в городе Пенсакола.
«Моя Планета» рассказывала про жительницу Шотландии, которая нашла послание в бутылке, оказавшееся научным экспериментом. Ученые сбросили две такие бутылки год назад с вертолета у берегов Исландии, чтобы проследить за ними и продемонстрировать детям, что мусор, который попадает в море, никогда не исчезает, и в итоге снова оказывается на берегу. За перемещением бутылки можно следить на специальном сайте.