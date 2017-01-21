Американец получил ответ на послание в бутылке через 34 года

Рон Хербст служил старшиной во флоте на борту авианосца «Корал Си». В бутылку он поместил записку, содержавшую координаты суда, имя отправителя и его домашний адрес.

Бутылка плавала на просторах Атлантического океана в одиночестве недолго. Менее чем через год ее подобрала пара во время отпуска на архипелаге Флорида-Кис, сообщает The Pensacola News Journal.

Однако Гордон и Синди Бревик все эти годы не пытались связаться с Хербстом. Подобрав послание, они не стали извлекать его, а подвесили в интерьере дома. Гордон объяснил, что хотел сделать ответ бывшему владельцу бутылки с письмом гораздо более интересным, для чего нужна была выдержка.