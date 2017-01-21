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15:22 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска боится наводнения в городе весной

Городские власти пытаются в очередной раз напомнить собственникам земли о важных зимних обязанностях.

На портале мэрии разместили информацию о создании окружных противопаводковых комиссий.

«Многие предприятия и собственники жилых строений убирают снег на своих территориях, но далеко не всегда вывозят его на специальные полигоны. Снег складируется на обочинах дорог или в других непредназначенных для этого местах, что является грубым нарушением Правил благоустройства и, самое главное, может весной вызвать подтопление территории», — сообщает пресс-служба мэрии.

Городские коммунальщики вывозят сугробы только с дорог общего пользования, тротуаров и остановочных комплексов. Спасение остальной территории от подтопления — дело рук самих омичей, напоминают в мэрии. Также за невывоз снега предусмотрены разнообразные штрафы.

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