Мэрия Омска боится наводнения в городе весной

На портале мэрии разместили информацию о создании окружных противопаводковых комиссий.

«Многие предприятия и собственники жилых строений убирают снег на своих территориях, но далеко не всегда вывозят его на специальные полигоны. Снег складируется на обочинах дорог или в других непредназначенных для этого местах, что является грубым нарушением Правил благоустройства и, самое главное, может весной вызвать подтопление территории», — сообщает пресс-служба мэрии.

Городские коммунальщики вывозят сугробы только с дорог общего пользования, тротуаров и остановочных комплексов. Спасение остальной территории от подтопления — дело рук самих омичей, напоминают в мэрии. Также за невывоз снега предусмотрены разнообразные штрафы.