Генеральный инспекторат полиции запустил кампанию под названием «Соседское наблюдение»

Николаю Дуке — 54 года, по профессии он — тракторист. Мужчина признается — ему случалось видеть сцены домашнего насилия, но вмешиваться он не стал. Теперь он надеется изменить и свой менталитет, и односельчан.

Людей призывают сообщать о правонарушениях, свидетелями которых они стали. Пока кампанию начали только в одном из сел Страшенского района, где отобрали шесть человек, уполномоченных следить за порядком.

Водителям авто с газовым оборудованием запретят парковаться на подземных стоянках

«Надо, чтоб все участовали. Нельзя оставаться равнодушными к тому что происходит в стране, и особеннов — в родном селе», — сказал житель села Микэуць Николай Дука.

Чтобы убедить людей сообщать о правонарушениях, в родное село приехал замначальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

«Я знаю, что должен личным примером убеждать людей, что ситуацию можно изменить. Только при личной беседе можно объяснить важность этого проекта», — отметил замглавы ГИП Георгий Кавкалюк.

Георгий Кавкалюк говорит, что его примеру должны последовать и другие сотрудники МВД.

«Пусть поговорят с людьми на их языке, постараются внушить им доверие. Пусть объяснят, что только вместе мы можем обеспечить общественную безопасность».

Жители села инициативу приветствуют.

«Надеюсь на перемены к лучшему. Мы постараемся облегчить работу полиции».

«Общество равнодушно, и это очень плохо. Надеюсь, благодаря этому проекту люди будут чувствовать себя более защищенными».

В каждом селе, где запустят «Соседское наблюдение», поставят информационные щиты.