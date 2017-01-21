Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора РПЦ

«Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями Церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки, и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться», — считает министр.

Также он отметил, что после передачи собора РПЦ вход в него станет бесплатным. «Естественно, в этом случае вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы Русской православной церкви. Это только в Европе в некоторые соборы за деньги пускают», — сказал Мединский.