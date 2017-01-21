В Новокузнецке насмерть замерзли супруги

Замерзшая насмерть семейная пара была найдена в Новокузнецке, сообщает «Газета Кемерова».

Следователи рассказали, что супруги не имели определенного места жительства. Видимых признаков насильственной смерти на телах не нашли. Предварительной причиной гибели называют переохлаждение.

В связи с тем, что тела сильно замерзли, судмедэксперт не может провести исследование, чтобы определить точную причину смерти. На вид погибшим 55−60 лет. При себе у них не было документов.

О гибели семейной пары проинформировал мужчина, который был вместе с ними. О произошедшем он сообщил не сразу. Как много времени прошло с момента гибели пока точно сказать нельзя.