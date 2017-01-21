Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Завершились слушания по долгу Украины перед Россией на $3 млрд
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Тихом океане построят первый плавучий город
Трамп предложил США замену санкциям против России – СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц" Рада о взятии Донбасса
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Любители кофе живут дольше остальных
Случайный секс вызывает чувство вины только у женщин
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
15:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке насмерть замерзли супруги

На вид погибшим 55−60 лет.

Замерзшая насмерть семейная пара была найдена в Новокузнецке, сообщает «Газета Кемерова».

Следователи рассказали, что супруги не имели определенного места жительства. Видимых признаков насильственной смерти на телах не нашли. Предварительной причиной гибели называют переохлаждение.

В связи с тем, что тела сильно замерзли, судмедэксперт не может провести исследование, чтобы определить точную причину смерти. На вид погибшим 55−60 лет. При себе у них не было документов.

О гибели семейной пары проинформировал мужчина, который был вместе с ними. О произошедшем он сообщил не сразу. Как много времени прошло с момента гибели пока точно сказать нельзя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Бийске полуторагодовалый ребенок умер от ожогов после купания
Жуков считает нормальным выступать под нейтральным флагом
«Зловещая» инаугурационная речь Трампа встревожила западные СМИ
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Белоруссия утвердила тарифы на транзит российской нефти
Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива
Вашингтон просит Сеул арестовать брата Пан Ги Муна
Спорт
Поедаемый заживо: почему победа Шипулина была предопределена Неудачи и критики взяли Шипулина в кольцо в начале сезона, но он его разорвал в родной ауре и к чемпионату мира подойдёт на победной волне
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь