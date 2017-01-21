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16:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Россельхознадзор нашел в продаже опасную свинину в Воронеже

У торговцев не было документов на продукцию.

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в продаже 30 кг сала и 60 кг мяса без ветеринарных документов. Продажа свинины велась на улице Калининградской, сало нашли у торговца на улице Переверткина, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по области в четверг, 19 января.

Незаконную торговлю остановили, в отношении нарушителей составили административные протоколы.

Россельхознадзор призвал жителей не покупать продукты неизвестного происхождения в местах несанкционированной торговли. Специалисты напомнили, что продукция, которая не проходит лабораторный контроль, опасна для употребления. В ней могут содержаться болезнетворные микроорганизмы и возбудители опасных заболеваний. В частности, распространение продукции неизвестного происхождения может повлечь вспышки АЧС.

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