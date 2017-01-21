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16:25 (мск), источник: Крым Press

Льготники Севастополя будут получать лекарства в 27 пунктах выдачи

Департамент здравоохранения Правительства города открывает такого рода пункты в пяти сельских амбулаториях, пяти фельдшерско-акушерских пунктах, 15 аптеках и пунктах выдачи наркотических и психотропных средств («Городская больница № 4» и ГБУЗС «Городская больница № 9»).

Льготники Севастополя таким образом смогут получать медикаменты уже в ближайшее время.

В рамках территориальной программы госгарантий на текущий год в бюджете города предусмотрено 402 миллиона рублей, а в рамках финансирования по федеральной льготе для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам предусмотрено более 147,6 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

В Департаменте здравоохранения подчёркивают: с января, в соответствии с ежемесячной потребностью, льготные медикаменты завозятся во все аптечные пункты. А выписка рецептов на их получение осуществляется по электронным рецептам в 11 медицинских организациях и 19 пунктах выписки. По состоянию на 20 января льготники Севастополя уже получили медикаментов на сумму в 6,6 миллионов рублей, обслужено 853 лекарственных рецепта.

На данный момент ГУП «Севастопольская аптечная сеть» выдаёт льготные медикаменты по адресам:

— пр-т Октябрьской революции, 33.

— пр-т Октябрьской революции, 89 Г.

— ул. Первомайская, 2-В.

— ул. Садовая, 2.

— пл. 1 мая, 4.

Напомним, право на получение препаратов из списка льготных лекарств, в первую очередь, имеют «федеральные льготники» — лица, имеющие право на меры соцподдержки согласно ФЗ от 17. 07. 99 № 178 «О государственной социальной помощи», чьи субсидии как раз таки и компенсируются из федерального бюджета.

В 2016 году это были такие категории:

— Участники и инвалиды ВОВ.

— Ветераны военных конфликтов.

— Члены семей погибших ветеранов и инвалидов ВОВ.

— Пострадавшие от радиации в результате аварии на ЧАЭС.

— Ветераны труда.

— Инвалиды 1−3 групп.

— Дети-инвалиды.

— Узники концлагерей.

А также лица из категорий — военнослужащие и офицеры, уволенные в запас и больные с определёнными диагнозами (ДЦП, дистрофия, ВИЧ, онкология, заболевания крови, лепра, туберкулез, ревматизм, астма. Также граждане РФ, проходящие период восстановления после инфаркта миокарда, перенесшие трансплантацию органов, страдающие диабетом и шизофренией).

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