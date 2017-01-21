Блогер Лапшин принес извинения президенту Азербайджана
Письмо блогера было передано через израильскую миссию в Баку лично Ильхаму Алиеву.
Письмо блогера было передано через израильскую миссию в Баку лично Ильхаму Алиеву.
МИНСК, 21 янв — Sputnik.
Ранее генеральная прокуратура Беларуси сообщала о том, что Лапшин будет выдан азербайджанской стороне на основании документов, предоставленных Баку.
По информации агентства, консул посольства Израиля в Беларуси Юлия
Письмо Лапшина было заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через израильскую дипмиссию в Баку Алиеву.
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