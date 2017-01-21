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16:39 (мск), источник: Sputnik.by

Блогер Лапшин принес извинения президенту Азербайджана

Письмо блогера было передано через израильскую миссию в Баку лично Ильхаму Алиеву.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Российско-израильский блогер Александр Лапшин, который был арестован в Минске по требованию Баку, извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщило агентство РИА Новости.

Ранее генеральная прокуратура Беларуси сообщала о том, что Лапшин будет выдан азербайджанской стороне на основании документов, предоставленных Баку.

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По информации агентства, консул посольства Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков сообщила, что 18 января Лапшин в ее присутствии подписал извинительное письмо, адресованное Алиеву. В письме блогер попросил прощения за свои действия, отметив, что они были совершены по наивности.

Письмо Лапшина было заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через израильскую дипмиссию в Баку Алиеву.

Также Рачински-Спиваков сообщила, что мать Лапшина, гражданка Израиля, отправила в МИД Израиля прошение о помиловании сына у президента Азербайджана.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса.

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