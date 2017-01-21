Украинка одела конкурсанток «Мисс Вселенная» в стильные вышиванки
Юлиана Королькова, 22-летняя «Мисс Россия Вселенная», похвасталась в Instagram вышиванкой, которую ей подарила конкурсантка из Украины Елена Сподинюк.
Юлиана Королькова, 22-летняя «Мисс Россия Вселенная», похвасталась в Instagram вышиванкой, которую ей подарила конкурсантка из Украины Елена Сподинюк.
Такие яркие вышивки украинка подарила всем участницам конкурса «Мисс Вселенная». Отметим, что финал конкурса красоты «Мисс Вселенная» состоится на Филиппинах в ночь на 30 января. Украину среди 81 страны представит 19-летняя красавица из Крыма Елена Сподинюк.