В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оплата парковки частично не работала в субботу в Москве. Как сообщили в «Московском паркинге», выставленные штрафы можно будет обжаловать.
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оплата парковки частично не работала в субботу в Москве. Как сообщили в «Московском паркинге», выставленные штрафы можно будет обжаловать.
«Сегодня с 11:28 до 14:50 мск частично не работала оплата парковки. Полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме», — отметили в учреждении, уточнив, что в настоящее время все сервисы восстановлены.
В «Московском паркинге» принесли извинения за доставленные неудобства, а в случае возникновения вопросов рекомендовали обращаться в
По субботам парковка в Москве является платной, как и в будни.