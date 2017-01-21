В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой

«Сегодня с 11:28 до 14:50 мск частично не работала оплата парковки. Полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме», — отметили в учреждении, уточнив, что в настоящее время все сервисы восстановлены.

В «Московском паркинге» принесли извинения за доставленные неудобства, а в случае возникновения вопросов рекомендовали обращаться в контакт-центр по телефону: +7 (495) 539−54−54 или 3210 с мобильного.

По субботам парковка в Москве является платной, как и в будни.