Фотофакт: милиция оцепила банк Москва-Минск
Правоохранители находились возле здания банка примерно 20 минут.
Правоохранители находились возле здания банка примерно 20 минут.
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Сотрудники милиции оцепили здание главного офиса банка
К зданию банка подъехали два милицейских автомобиля, четверо сотрудников правоохранительных органов в шлемах и бронежилетах стали возле входов в банк.
Милиционеры находились на месте около 20 минут, затем они уехали.
Между тем, как сообщили Sputnik в банке
«Сегодня банк работает в штатном режиме, у нас все в порядке, никаких чрезвычайных происшествий не произошло», — сказал представитель банка.