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17:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Скандал: врач-педиатр отказалась идти в квартиру к больному ребенку

Как сообщается на портале правительства Калининградской области gov39.ru, в министерстве здравоохранения сейчас проводится служебное расследование в отношении педиатра детской поликлиники № 6.

К ребенку на улицу Горького 2 января была вызвана участковый педиатр ГДП № 6, которая не стала подниматься на шестой этаж, мотивируя это поломкой лифта, и, со слов отца ребенка, осмотрела пациента в подъезде.

После этого мужчина обратился за разъяснением в региональное министерство здравоохранения. Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.

«Конечно же, такой поступок не может быть ничем оправдан, и мы считаем такой поведение участкового педиатра просто недопустимым, — подчеркнула Наталия Берездовец. — Позиция министерства — таких случаев не должно быть ни при каких обстоятельствах». Также замминистра сообщила, что в настоящее время обращение отца ребенка, поступившее на имя министра, находится в работе. В отношении врача-педиатра проводится служебное расследование, по результатам которого медицинский работник будет привлечен к ответственности.

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