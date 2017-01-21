Скандал: врач-педиатр отказалась идти в квартиру к больному ребенку

К ребенку на улицу Горького 2 января была вызвана участковый педиатр ГДП № 6, которая не стала подниматься на шестой этаж, мотивируя это поломкой лифта, и, со слов отца ребенка, осмотрела пациента в подъезде.

После этого мужчина обратился за разъяснением в региональное министерство здравоохранения. Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец.