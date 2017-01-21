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18:31 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре временами ожидается снег при умеренном ветре и температуре воздуха близкой к климатическим значениям

Как сообщает Приволжское УГМС, неустойчивый характер погоды в выходные дни будет формироваться «ныряющими» со Скандинавии атмосферными фронтами.

Поэтому временами будет выпадать снег при умеренном ветре, а температурный режим ожидается близким к его климатическим значениям.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 января

Ночь. Облачно. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер с-з 8−13 м/с. Температура воздуха -12 … -17 °C.

День. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег, слабая метель. Ветер с-з 8−13 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C. Местами на дорогах гололедица.

Прогноз погоды на понедельник, 23 января

Ночь. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер с-з 8−13 м/с. Температура воздуха -10 … -15 °C.

День. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель. Ветер западный 8−13 м/с. Температура воздуха -7 … -12 °C.

Прогноз погоды на вторник, 24 января

Ночь. Облачно. Снег, местами сильный, слабая метель, слабый гололед. Ветер ю-з 8−13 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха -9 … -14 °C, с повышением к утру −4…−9 °C. Местами снежные заносы, гололедица.

День. Облачно. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, слабая метель, слабый гололед. Ветер западный 8−13 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха 0 … -5 °C. Местами гололедица.

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