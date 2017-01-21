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18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Ульяновский суд признал хамон угрожающим российской конституции

Сайт испанского интернет-магазина Jamonshop, специализирующегося на продаже хамона (вяленая свинина — прим. «Ленты.ру»), запрещен Роскомнадзором по решению Ульяновского суда. Об этом сообщил пользователь «Живого Журнала» под ником nl.

Источник: РИА "Новости"

«Из письма любимого испанского поставщика хамона с поздравлением по случаю наступления Нового года и Рождества Христова неожиданно выяснил, что “Вы уже наверняка знаете, что доступ к нашему интернет магазину был временно заблокирован”», — написал он в своем блоге 19 января.

Как выяснила «Лента.ру», доступ к сайту в настоящее время открыт, но, тем не менее, он действительно внесен в Единый реестр запрещенных сайтов по решению Ульяновского районного суда, сообщается на сайте Роскомнадзора. Иск подала районная прокуратура в сентябре 2016 года, и 15 ноября судья вынесла решения удовлетворить его.

Доступ к ресурсу был ограничен «…в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», приводит газета «Новые Известия» решение суда.

В декабре стало известно, что испанская компания рассматривает возможность локализации производства хамона в Калининграде.

Комментарии
7
Tavovic
Дружок , кто тебе такую муйню сказал ? Ни кого за резинки не исключали , так как была и своя , гадкая правда , и из соцстран везли достаточно . Чехи приезжали по несколько раз в год ,Луна-парк назывался , так заваливали жевачками . Так что не трынди )))
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Игорь Рогов
Мясо - шпион это, что-то новое?
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Sergey
@Доступ к ресурсу был ограничен «…в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», приводит газета «Новые Известия» решение суда.@
Ааа! Бедная свининка! Столько нарушений! Казнить, нельзя помиловать! )))))))))))))))
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