Мэр Уфы обратился к горожанам перед предстоящими снегопадами
Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальным службам и убрать свои транспортные средства с дорог и проезжих частей города.
Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальным службам и убрать свои транспортные средства с дорог и проезжих частей города.
Также он обратился к руководителям организаций, расположенным на красных линиях и рядом с крупными торговыми центрами и магазинами, с просьбой вычищать закрепленные за ними территории.