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18:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Мэр Уфы обратился к горожанам перед предстоящими снегопадами

Глава Администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальным службам и убрать свои транспортные средства с дорог и проезжих частей города.

Также он обратился к руководителям организаций, расположенным на красных линиях и рядом с крупными торговыми центрами и магазинами, с просьбой вычищать закрепленные за ними территории.

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