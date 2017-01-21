Из-за метели и плохой видимости закрыты дороги в нескольких областях РК

В четырех областях Казахстана 21 января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах областного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
В Акмолинской области введено ограничение движения на автодорогах:
- «Жаксы-Есиль-Бузулук», 0−82 километры;
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 232−260 киломеры, участок от границы Костанайской области до поселка Сурган;
- «Жезказган-Петропавловск», 377−595 километры, участок от границы Костанайской области до границы СКО;
- «Екатеринбург-Алматы», 856−1006 километры, участок от границы СКО до Атбасара;
- «Астана-Петропавловск», 18−230 километры, участок от Астаны до Щучинска.
В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:
- «Семей-Караул» (4−80 километры);
- «Семей- Кайнар» (8−144 километры);
- «Усть-Каменогорск-Новотроицкое» (0−22 километры);
- «Усть-Каменогорск-Семей» (48−198 километры, участок от села Таврия до Семея;
- «Омск-Майкапшагай» (756−900 километры, участок от Семея до села Калбатау);
- «Алматы — Усть-Каменогорск» (973−1048 километры, участок от села Калбатау до поселка Уланское);
- «Шемонаиха- граница России (108−123 километры),
- «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» (0−145 километры) и республиканского значения «Алматы — Усть-Каменогорск» (778−973 километы, участок от Аягоза до села Калбатау), «Курчум-Калжыр"(82−131 километры).
По данным РГП «Казахавтодор», в Костанайской области в связи с метелью и ограничением видимости ограничено движение на автодорогах:
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 216−232 километры, участок от поселка Октябрьский до границы Акмолинской области;
- «Жезказган-Петропавловск», 340−377 километры, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.
В СКО в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
Ранее сообщалось, что в Астане: 21—23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра порывы 15−20 метров в секунду. В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15−20 метров в секунду, днем 21, сутки 22—23 января 15−20, местами 23−28 метров в секунду, местами метель.