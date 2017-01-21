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19:20 (мск), источник: Tengrinews

Из-за метели и плохой видимости закрыты дороги в нескольких областях РК

Закрыты дороги в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Источник: Tengrinews

В четырех областях Казахстана 21 января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах областного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области введено ограничение движения на автодорогах:

  • «Жаксы-Есиль-Бузулук», 0−82 километры;
  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 232−260 киломеры, участок от границы Костанайской области до поселка Сурган;
  • «Жезказган-Петропавловск», 377−595 километры, участок от границы Костанайской области до границы СКО;
  • «Екатеринбург-Алматы», 856−1006 километры, участок от границы СКО до Атбасара;
  • «Астана-Петропавловск», 18−230 километры, участок от Астаны до Щучинска.

В Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

  • «Семей-Караул» (4−80 километры);
  • «Семей- Кайнар» (8−144 километры);
  • «Усть-Каменогорск-Новотроицкое» (0−22 километры);
  • «Усть-Каменогорск-Семей» (48−198 километры, участок от села Таврия до Семея;
  • «Омск-Майкапшагай» (756−900 километры, участок от Семея до села Калбатау);
  • «Алматы — Усть-Каменогорск» (973−1048 километры, участок от села Калбатау до поселка Уланское);
  • «Шемонаиха- граница России (108−123 километры),
  • «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» (0−145 километры) и республиканского значения «Алматы — Усть-Каменогорск» (778−973 километы, участок от Аягоза до села Калбатау), «Курчум-Калжыр"(82−131 километры).

По данным РГП «Казахавтодор», в Костанайской области в связи с метелью и ограничением видимости ограничено движение на автодорогах:

  • «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 216−232 километры, участок от поселка Октябрьский до границы Акмолинской области;
  • «Жезказган-Петропавловск», 340−377 километры, участок от Аркалыка до границы Акмолинской области.

В СКО в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что в Астане: 21—23 января ожидаются метель, усиление юго-западного ветра порывы 15−20 метров в секунду. В Акмолинской области ночью 21 января ожидается юго-западный ветер местами 15−20 метров в секунду, днем 21, сутки 22—23 января 15−20, местами 23−28 метров в секунду, местами метель.

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