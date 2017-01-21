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20:09 (мск), источник: Sputnik.md

Стая белоснежных лебедей нашла пристанище на озере Гидигич

В настоящее время за лебедями на озере Гидигич под Кишиневом ухаживают сотрудники агентства «Apele Moldovei».

Источник: Sputnik.md

В настоящее время водохранилище скованно льдом, однако посередине озера образовалась небольшая полынья, где и устроились лебеди. По одной из версий зоологов, перелетные птицы остановились на водохранилище, чтобы подкрепиться и набраться сил для дальнейшего пути на юг — в сторону Румынии и Болгарии. Но не смогли его продолжить из-за морозов.

В настоящее время за лебедями ухаживают сотрудники агентства «Apele Moldovei». Ежедневно по утрам они приносят птицам корм — смесь из молотой кукурузы и пшеницы.

«Минимум один раз в день на место стоянки птиц приходит эксперт, который анализирует ситуацию. Если лед продвигается вперед, он его рубит для того, чтобы увеличить ареал обитания. Таким образом, мы охраняем лебедей от лис, бродячих собак и браконьеров», — отметил для Sputnik директор агентства «Apele Moldovei» Игорь Хынку.

По словам чиновника, одной из причин того, что стая лебедей не покидает водохранилище Гидигич, стал запрет на охоту водоплавающих птиц. Хынку отметил, что нынешней зимой в Молдове зафиксировано беспрецедентное количество пернатых. На юге Молдовы в большом количестве появились пеликаны.

В январе специалисты насчитали несколько сотен уток на Днестре. Хынку считает, что Гидигич лебеди выбрали еще по одной причине: в течение последних двух лет были предприняты меры по восстановлению экосистемы водохранилища.

В частности, была разрушена старая дамба, озеро расширилось на 30 гектаров, что позволило создать своего рода естественную резервацию. Чиновник выразил надежду, что стая лебедей и впредь будет чувствовать себя на Гидигиче комфортно и задержится в Молдове как можно дольше.

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