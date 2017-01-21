22 января в Молдове ожидается слабый туман, на дорогах — гололедица

В Бричанах и Сороках к обеду установится нулевая температура, а в Бельцах будет на градус теплее. В Оргееве температура воздуха составит два градуса, в Кишинёве и Тирасполе — плюс три. В Леове и Комрате ожидается четыре тепла, а в Кагуле — пять выше нуля.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В столице максимальная температура составит +2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -9.