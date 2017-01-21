22 января в Молдове ожидается слабый туман, на дорогах — гололедица
Завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Атмосферное давление — повышенное. Ночью и днём местами слабый туман. На дорогах — гололедица. Ветер
Завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Атмосферное давление — повышенное. Ночью и днём местами слабый туман. На дорогах — гололедица. Ветер
В Бричанах и Сороках к обеду установится нулевая температура, а в Бельцах будет на градус теплее. В Оргееве температура воздуха составит два градуса, в Кишинёве и Тирасполе — плюс три. В Леове и Комрате ожидается четыре тепла, а в Кагуле — пять выше нуля.
В начале следующей недели погода существенно не изменится. В столице максимальная температура составит +2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -9.