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20:07 (мск), источник: Publika.md

22 января в Молдове ожидается слабый туман, на дорогах — гололедица

Завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Атмосферное давление — повышенное. Ночью и днём местами слабый туман. На дорогах — гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках к обеду установится нулевая температура, а в Бельцах будет на градус теплее. В Оргееве температура воздуха составит два градуса, в Кишинёве и Тирасполе — плюс три. В Леове и Комрате ожидается четыре тепла, а в Кагуле — пять выше нуля.

В начале следующей недели погода существенно не изменится. В столице максимальная температура составит +2 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -9.

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