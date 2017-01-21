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21:20 (мск), источник: БЕЛТА

Независимым международным экспертам понравилась песня NAVIBAND

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимым международным экспертам понравилась песня группы NAVIBAND, которая стала победителем национального отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2017», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Источник: БЕЛТА

Группа NAVIBAND по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри набрала наибольшее количество баллов — 18.

«Этот коллектив с большим отрывом победил в голосовании международного жюри, которое Белтелерадиокомпания провела накануне финала национального отбора среди независимых экспертов, чтобы узнать предпочтения европейской публики», — отметили в пресс-службе.

В качестве судей были выбраны представители телекомпаний тех стран — участниц «Евровидения», которые показали хорошие результаты на международном конкурсе в прошлом году: Польши, Греции, Мальты, Украины, Болгарии, Австралии, Италии, Армении, Израиля. Члены международного жюри прослушали аудиоверсии конкурсных композиций финалистов и посмотрели видео с процедуры прослушивания на сайте медиахолдинга, после чего выставили свои баллы от 1 до 10. «В итоге от международных экспертов группа NAVIBAND получила максимальное количество баллов — 72. На второе место эксперты поставили Александру Ткач (59), а замкнула тройку лидеров певица Июль с 54 баллами», — рассказали в пресс-службе.

В этом году «Евровидение» пройдет 9—3 мая в Киеве.

Организацию национального отборочного тура и подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни «Евровидение-2017» осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.

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