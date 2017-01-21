Независимым международным экспертам понравилась песня NAVIBAND

Группа NAVIBAND по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри набрала наибольшее количество баллов — 18.

«Этот коллектив с большим отрывом победил в голосовании международного жюри, которое Белтелерадиокомпания провела накануне финала национального отбора среди независимых экспертов, чтобы узнать предпочтения европейской публики», — отметили в пресс-службе.