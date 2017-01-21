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22:19 (мск), источник: Газета.Ру

Лицо Мишель Обамы стало мемом в соцсетях

Выражение лица бывший первой леди США Мишель Обамы стало мемом в соцсетях.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Выражение лица Мишель: я устала улыбаться рядом со всеми твоими маленькими друзьями по работе, Барак», — написал пользователь твиттера AllegedlyQ, прикрепив снимок экс-первой леди.

Также в объектив фотографов попал момент, когда первая леди США Меланья Трамп дарит Мишель подарочную коробку. В этот момент на лице супруги бывшего президента также не отразилось большой радости.

«Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор», — придумал подпись к снимкам пользователь XLNB.

«Боже мой, это лицо», — написал журналист Джон Шиндлер.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли борьбу бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с дождевиком.

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