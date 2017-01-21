Лицо Мишель Обамы стало мемом в соцсетях
Выражение лица бывший первой леди США Мишель Обамы стало мемом в соцсетях.
Выражение лица бывший первой леди США Мишель Обамы стало мемом в соцсетях.
«Выражение лица Мишель: я устала улыбаться рядом со всеми твоими маленькими друзьями по работе, Барак», — написал пользователь твиттера AllegedlyQ, прикрепив снимок
Также в объектив фотографов попал момент, когда первая леди США Меланья Трамп дарит Мишель подарочную коробку. В этот момент на лице супруги бывшего президента также не отразилось большой радости.
«Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор», — придумал подпись к снимкам пользователь XLNB.
«Боже мой, это лицо», — написал журналист Джон Шиндлер.
Ранее пользователи соцсетей высмеяли борьбу бывшего президента США Джорджа