Лицо Мишель Обамы стало мемом в соцсетях

«Выражение лица Мишель: я устала улыбаться рядом со всеми твоими маленькими друзьями по работе, Барак», — написал пользователь твиттера AllegedlyQ, прикрепив снимок экс-первой леди.

Также в объектив фотографов попал момент, когда первая леди США Меланья Трамп дарит Мишель подарочную коробку. В этот момент на лице супруги бывшего президента также не отразилось большой радости.

«Когда ты еще не открыл это, но уже знаешь, что подарок — мусор», — придумал подпись к снимкам пользователь XLNB.