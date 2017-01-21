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23:10 (мск), источник: РБК

В Индии в ходе акции против алкоголя выстроили живую цепь длиною 11 км

В Индийском штате Бихар десятки тысяч человек выстроили живую цепь в знак поддержки запрета продажи алкоголя в штате. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Живая цепь растянулась на 11 км и прошла через 38 районов. По словам организаторов, в акции приняли участие 25 млн человек, однако эти данные проверить не удалось, отмечает Hindustan Times.

Акцию запечатлели три спутника Индийской организации космических исследований, четыре тренировочных самолета, вертолеты и 40 беспилотников.

Организаторы акции призвали Книгу рекордов Гиннеса зарегистрировать это событие как мировой рекорд.

Прошлый рекорд был установлен в Бангладеше, тогда живая цепь растянулась на 10 км.

Мэр Бихара Нитиш Кумар пообещал ввести полный запрет на продажу алкоголя 5 апреля 2017 года.

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