В Индии в ходе акции против алкоголя выстроили живую цепь длиною 11 км
В Индийском штате Бихар десятки тысяч человек выстроили живую цепь в знак поддержки запрета продажи алкоголя в штате. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
В Индийском штате Бихар десятки тысяч человек выстроили живую цепь в знак поддержки запрета продажи алкоголя в штате. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
Живая цепь растянулась на 11 км и прошла через 38 районов. По словам организаторов, в акции приняли участие 25 млн человек, однако эти данные проверить не удалось, отмечает Hindustan Times.
Акцию запечатлели три спутника Индийской организации космических исследований, четыре тренировочных самолета, вертолеты и 40 беспилотников.
Организаторы акции призвали Книгу рекордов Гиннеса зарегистрировать это событие как мировой рекорд.
Прошлый рекорд был установлен в Бангладеше, тогда живая цепь растянулась на 10 км.
Мэр Бихара Нитиш Кумар пообещал ввести полный запрет на продажу алкоголя 5 апреля 2017 года.