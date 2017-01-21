В Индии в ходе акции против алкоголя выстроили живую цепь длиною 11 км

Живая цепь растянулась на 11 км и прошла через 38 районов. По словам организаторов, в акции приняли участие 25 млн человек, однако эти данные проверить не удалось, отмечает Hindustan Times.

Акцию запечатлели три спутника Индийской организации космических исследований, четыре тренировочных самолета, вертолеты и 40 беспилотников.