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00:04 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 22 января: пасмурно, без осадков

Почти весь день в стране погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране −1…+1 градусов; ночные показатели будут −2…−4. Ветер западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −1…+1, ночью −4…−6.

На севере Украины мокрый снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −1…+1, ночью −2…−4.

В городах восточной Украины ожидается мокрый снег. Температура днем −1…+1, ночью −5…−7.

В южных областях синоптики обещают мокрый снег. Температура днем от 0 до +2, ночью −4…−6.

В западной части ожидается мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается −1…+1, ночью −4…−6.

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