Погода в Украине 22 января: пасмурно, без осадков
Почти весь день в стране погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится.
Почти весь день в стране погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится.
Температура воздуха днем в стране −1…+1 градусов; ночные показатели будут −2…−4. Ветер западного направления 7−12 м/с.
В центральных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −1…+1, ночью −4…−6.
На севере Украины мокрый снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −1…+1, ночью −2…−4.
В городах восточной Украины ожидается мокрый снег. Температура днем −1…+1, ночью −5…−7.
В южных областях синоптики обещают мокрый снег. Температура днем от 0 до +2, ночью −4…−6.
В западной части ожидается мокрый снег. Температура воздуха в регионе ожидается −1…+1, ночью −4…−6.