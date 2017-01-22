Американские студенты придумали, как сварить пиво на Луне
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Группа американских студентов из Калифорнийского университета в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Группа американских студентов из Калифорнийского университета в
Молодые люди приняли участие в конкурсе Lab2Moon, победители которого смогут воспользоваться космическим аппаратом TeamIndus Spacecraft для проведения экспериментов на поверхности Луны.
Студенты защитили проект, в рамках которого предполагается провести несколько сеансов пивоварения в условиях невесомости.
В космический аппарат будет встроена специальная емкость, в которую автоматически будут загружаться все необходимые ингредиенты.
При этом участники команды заявили, что перед ними стоят серьезные научные цели.
Например, до сих пор неизвестно, как на поверхности Луны будут вести себя дрожжи, которые необходимы для производства многих продуктов питания.