Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Любители кофе живут дольше остальных
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Под крики "Ганьба!": националисты в Киеве начинают новый Майдан
Достали!: директор завода Порошенко о бизнесе в РФ
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Россияне поддержали врачей скорой
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
14События недели в фотографиях
22«Облик перемен»
8«Женский марш» против Трампа
00:00 (мск), источник: РИА Новости

Американские студенты придумали, как сварить пиво на Луне

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Группа американских студентов из Калифорнийского университета в Сан-Диего получила шанс сварить пиво на поверхности спутника земли, сообщает сайт учебного заведения.

Источник: Reuters

Молодые люди приняли участие в конкурсе Lab2Moon, победители которого смогут воспользоваться космическим аппаратом TeamIndus Spacecraft для проведения экспериментов на поверхности Луны.

Студенты защитили проект, в рамках которого предполагается провести несколько сеансов пивоварения в условиях невесомости.
Читайте также
Химики вырастили 220-летние дрожжи для создания пива с привкусом 18 века

В космический аппарат будет встроена специальная емкость, в которую автоматически будут загружаться все необходимые ингредиенты.

При этом участники команды заявили, что перед ними стоят серьезные научные цели.

Например, до сих пор неизвестно, как на поверхности Луны будут вести себя дрожжи, которые необходимы для производства многих продуктов питания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Высокий суд Лондона завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Сотни тысяч женщин по всему миру вышли на акцию против Трампа
Дела по биатлонистам РФ закрыты из-за отсутствия доказательств
Минфин отказался пополнять резервы в 2017 году
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
Ле Пен назвала «катастрофой» миграционную политику Меркель
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете
Суд признал хамон угрожающим российской конституции
Спорт
Шипулин? Не, не слышали. Как Россия бронзу эстафеты завоёвывала Мужская сборная России в третий раз выиграла медали Кубка мира в эстафете. На последнем круге Бабиков красиво убежал от украинца Пидручного
Авто
Видео дня: очень странная авария на железнодорожном переезде Водитель легковушки совершил непонятный маневр при пересечении переезда, в результате чего автомобиль застрял на рельсах
Hi-Tech
Фото: каким был первый мобильный телефон Nokia Nokia — одна из самых обсуждаемых тем на всех ресурсах, рассказывающих о технологиях или смартфонах. Возращение «неубиваемого» аппарата в лице Nokia 6 обсудили уже все. Мы же предлагаем вам вспомнить, каким был самый первый аппарат компании
Кино
Звезда «Не родись красивой» возвращается на ТВ в роковом образе Актриса Нелли Уварова снялась в новом сериале канала ТНТ про американского шпиона и «Газпром»
Недвижимость
10 необычных мест хранения на кухне
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Сбербанк начал выдавать ипотеку на апартаменты
Что делать, если ваша квартира пустует?
Леди
5 поговорок, смысл которых мы всегда понимали неправильно Пообщались с преподавателем русского языка и культуры речи и выяснили, какой смысл на самом деле вкладывали в современные крылатые выражения наши предки.
Дети
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус Шоумен, наконец-то, решился показать снимок Анастасии, сделанный не со спины.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь