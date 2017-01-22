Певица Мадонна выступила с нецензурной критикой Трампа на Женском марше

Да, я злюсь, я возмущена. Да, я очень много думала о том, чтобы взорвать Белый дом, но я понимаю, что это ничего не изменит. Мы не можем впадать в отчаяние.

«Добро пожаловать в революцию любви, в восстание, к нашему отказу, как женщин, принять этот новый век тирании. Вы готовы потрясти мир?» — обратилась она к собравшимся противникам избрания Дональда Трампа 45-м президентом США.

Она подчеркнула, что хоть «добро не победило на этих выборах», но в конце концов справедливость одержит верх.

После речи певица исполнила свою песню «Express Yourself», в которой также изменила некоторые слова на нецензурную лексику.

Женские марши прошли после инаугурации Дональда Трампа. Протестные акции собрали людей в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио.

Помимо Мадонны на акции в столице США также выступили и другие известные люди, в том числе Хиллари Клинтон, певица Алиша Киз, режиссер Майкл Мур, актриса Скарлетт Йоханссон.