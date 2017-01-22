Победителем шоу «Голос Казахстана» стал машинист экскаватора

На Первом канале «Евразия» прошел финал шоу «Голос Казахстана». В Этот раз его победителем стал Динмухаммед Даулетов из Рудного (Костанайская область), сообщает Qostanay.TV.

Динмухаммед — уроженец Рудного, но сейчас живет в Астане. Он обладатель редкого для мужчин высокого голоса. По специальности машинист экскаватора. Ремонтировал огромные Катерпиллары на горно-обогатительном комбинате.

После участия в шоу «Х-Фактор» и «Голос Казахстана» Даулетов полностью поменял свою жизнь, переехав в столицу, где теперь поет в ресторане, говорится на официальном сайте проекта.

Согласно данным на сайте проекта, победитель шоу получит приз — семь миллионов тенге.