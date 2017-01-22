В Краснодарском крае около 80 человек ищут пропавшего мальчика
10-летний мальчик пропал днём 21 января в Белореченском районе.
10-летний мальчик пропал днём 21 января в Белореченском районе.
Спасатели и волонтёры разыскивают 10-летнего ребёнка, пропавшего 21 января в Белореченском районе Краснодарского края, сообщили в
По информации ведомства, мальчик ушёл из дома утром и должен был вернуться к двум часам дня. За помощью обратились родные ребёнка.
Сообщается, что в поисковой операции участвуют 76 человек, задействовано 14 единиц техники. Поисковые группы обследуют местность в районе населённого пункта Молодёжный. Спасатели подают световые и звуковые сигналы.