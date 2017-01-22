Власти завершают разработку новой транспортной схемы Киева

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Киевские власти совместно со Всемирным банком и ЕБРР завершают разработку новой транспортной схемы Киева, что позволит оптимизировать маршруты общественного транспорта, сообщил руководитель Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзеля.

В КОГА требуют обосновать подорожание проезда в маршрутках

«Столичная власть работает, чтобы представить жителям хорошую альтернативу частным перевозчикам, улучшая качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте», — отметили в Киевской горгосадминистрации.

Стоимость проезда в частных маршрутках столицы будет стоить на гривну больше, однако тарифы на проезд в коммунальном транспорте (троллейбусы, трамваи и автобусы) остается неизменной.

В ведомстве пояснили — частные перевозчики Киева инициируют увеличение стоимости своих услуг на одну гривну изза повышения заработной платы водителям и другим работникам транспортных предприятий, что должно произойти в результате роста минимальной зарплаты в Украине.

Ранее сообщалось, что подвижной состав КП «Киевпастранс» и КП «Киевский метрополитен» дополнительно дезинфицируют, чтобы обезопасить пассажиров от заболевания ОРВИ и гриппом, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры.