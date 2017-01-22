В ЗКО неплательщиков алиментов сажают под арест
Теректинский районный суд ЗКО в 2017 году привлек 5 лиц к административной ответственности за неуплату алиментов, передает портала «Мой ГОРОД».
Теректинский районный суд ЗКО в 2017 году привлек 5 лиц к административной ответственности за неуплату алиментов, передает портала «Мой ГОРОД».
Как сообщили в
Суд привлек должников к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, по признакам неисполнения судебного акта и исполнительного документа и назначил двоим неплательщикам административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток и троим сроком на сутки.