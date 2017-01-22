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07:55 (мск), источник: Newtimes.kz

В ЗКО неплательщиков алиментов сажают под арест

Теректинский районный суд ЗКО в 2017 году привлек 5 лиц к административной ответственности за неуплату алиментов, передает портала «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в ходе изучения дел было установлено, что судебными исполнителями в адрес должника направлялись уведомления, чтобы они погасили долги, однако правонарушители так и не выплатили долги по алиментам.

Суд привлек должников к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, по признакам неисполнения судебного акта и исполнительного документа и назначил двоим неплательщикам административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток и троим сроком на сутки.

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