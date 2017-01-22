СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

Обама утром приехал в спорт-клуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей супругой Мишель.

Обама свыше тысячи часов президентства провел за игрой в гольф

Для игры в гольф Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.

Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.

Издание напоминает, что Обама уже дважды был замечен за игрой в этом клубе.