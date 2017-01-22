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06:42 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали, как Обама провел первый день после окончания президентства

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. 44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в первый день в качестве рядового гражданина, отправился на площадку для гольфа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник: AP 2016

Обама утром приехал в спорт-клуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей супругой Мишель.

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Для игры в гольф Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.

Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.

Издание напоминает, что Обама уже дважды был замечен за игрой в этом клубе.

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