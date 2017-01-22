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09:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Потерявшего память жителя Башкортостана нашли в Усть-Катаве

Мужчина сошёл с поезда в пути и не мог назвать своего имени.

Полицейские в Усть-Катаве помогли жителю Башкортостана, который во время поездки потерял память и сошёл не на своей станции, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На 56-летнего мужчину обратили внимание сотрудники вокзала. Пассажир утверждал, что не помнит, кто он, куда едет и как оказался в Усть-Катаве. Вызванные на место транспортные полицейские осмотрели его вещи и по документам выяснили, что мужчина направлялся со станции Давлетканово (Башкирия) в Уфу.

«Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Медики предположили временную амнезию и госпитализировали пассажира. В настоящее время родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область», — рассказали в транспортной полиции.

Напомним, недавно сотрудники ЛУ МВД вернули родителям краснодарскую школьницу, которая решила побывать у новых друзей в Тюмени и уехала из дома на поезде.

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