Потерявшего память жителя Башкортостана нашли в Усть-Катаве
Мужчина сошёл с поезда в пути и не мог назвать своего имени.
Мужчина сошёл с поезда в пути и не мог назвать своего имени.
Полицейские в
На 56-летнего мужчину обратили внимание сотрудники вокзала. Пассажир утверждал, что не помнит, кто он, куда едет и как оказался в
«Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Медики предположили временную амнезию и госпитализировали пассажира. В настоящее время родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область», — рассказали в транспортной полиции.
Напомним, недавно сотрудники ЛУ МВД вернули родителям краснодарскую школьницу, которая решила побывать у новых друзей в Тюмени и уехала из дома на поезде.