Потерявшего память жителя Башкортостана нашли в Усть-Катаве

Полицейские в Усть-Катаве помогли жителю Башкортостана, который во время поездки потерял память и сошёл не на своей станции, сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На 56-летнего мужчину обратили внимание сотрудники вокзала. Пассажир утверждал, что не помнит, кто он, куда едет и как оказался в Усть-Катаве. Вызванные на место транспортные полицейские осмотрели его вещи и по документам выяснили, что мужчина направлялся со станции Давлетканово (Башкирия) в Уфу.

«Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Медики предположили временную амнезию и госпитализировали пассажира. В настоящее время родственники мужчины оповещены о его местонахождении и уже выехали в Челябинскую область», — рассказали в транспортной полиции.

Напомним, недавно сотрудники ЛУ МВД вернули родителям краснодарскую школьницу, которая решила побывать у новых друзей в Тюмени и уехала из дома на поезде.