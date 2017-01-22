Академик из Иркутска Игорь Бычков претендует на пост главы СО РАН

Председатель президиума Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков претендует на должность главы Сибирского отделения Российской академии наук. Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям выдвинул на заседании 19 января его кандидатуру для участия в выборах. Всего за данный пост борются четверо человек, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт научной организации.

«На выборы председателя СО РАН претендуют Игорь Бычков, Михаил Предтеченский, Сергей Алексеенко и Павел Логачев», — говорится на сайте Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям.

Напомним, выборы главы Сибирской академии наук пройдут в марте 2017 года. Сейчас должность председателя СО РАН занимает Александр Асеев.