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09:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Академик из Иркутска Игорь Бычков претендует на пост главы СО РАН

Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям предложил его кандидатуру.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель президиума Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков претендует на должность главы Сибирского отделения Российской академии наук. Объединенный ученый совет СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям выдвинул на заседании 19 января его кандидатуру для участия в выборах. Всего за данный пост борются четверо человек, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт научной организации.

«На выборы председателя СО РАН претендуют Игорь Бычков, Михаил Предтеченский, Сергей Алексеенко и Павел Логачев», — говорится на сайте Объединенного ученого совета СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям.

Напомним, выборы главы Сибирской академии наук пройдут в марте 2017 года. Сейчас должность председателя СО РАН занимает Александр Асеев.

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