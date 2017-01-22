Собранный в Комсомольске истребитель Т-50 впервые дозаправили прямо в воздухе
Эксклюзивное видео появилось на одном из федеральных телеканалов.
Эксклюзивное видео появилось на одном из федеральных телеканалов.
Хабаровск, 22 января, AmurMedia.
Дозаправка в воздухе российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50, собранного в
«Все было, в
Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.