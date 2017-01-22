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09:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Собранный в Комсомольске истребитель Т-50 впервые дозаправили прямо в воздухе

Эксклюзивное видео появилось на одном из федеральных телеканалов.

Хабаровск, 22 января, AmurMedia.

Дозаправка в воздухе российского многоцелевого истребителя пятого поколения Т-50, собранного в Комсомольске-на-Амуре, впервые показали в выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Отрывок передачи был опубликован на YouTube в минувшую пятницу, 20 января, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на lenta.ru.

«Все было, в общем-то, нормально. Характеристики самолета на этих режимах дозаправки подтвердились. Никаких существенных особенностей выявлено не было. Были определенные замечания, незначительные особенности, которые впоследствии немножко скорректировались. И была доработана система управления», — рассказал летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.

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