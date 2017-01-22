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09:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец отказался от тура в Таиланд из-за чужого долга

Мужчине даже пришлось сдать тур в Таиланд.

Житель Красноярска отказался от тура в Таиланд из-за долга в 1,5 млн рублей. Самое интересное, что долг принадлежит не самому мужчине, а его полной тезке из Москвы. Историю красноярец рассказал телеканалу «ТВК».

Перед полетом в жаркую страну мужчина по имени Владимир решил проверить наличие задолженности через личный кабинет на сайте судебных приставов. Он был очень удивлен, когда в графе задолженность появилась цифра в 1,5 млн рублей. Еще раньше он заметил, что с его карты начали снимать деньги. В общей сложности он лишился 10 тыс. рублей. После продолжительных разбирательств приставы сообщили, что на мужчину повесили долг тезки из Москвы.

Понимая, что с такой кредитной историей его не выпустят за границу, Владимир решил отказаться от поездки.

Специалисты краевого управления судебных приставов рассказали, что такое случаи единичны. Теперь мужчине придется написать множество заявлений, в том числе в банковские организации, чтобы его фамилию исключили из списка должников.

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