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08:25 (мск), источник: 365info.kz

Врача из Астаны называют казахской Ким Кардашьян

Томирис Абылайхан за тонкую талию и впечатляющие размеры бедер и груди прозвали казахской Ким Кардашьян.

6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

Свои фото, на большинстве из которых девушка одета в обтягивающие платья, Томирис выкладывает в сети «Вконтакте», где у нее уже 12 тысяч подписчиков.

О себе девушка с юмором пишет так: «Утончённая, как аналитик службы безопасности, остроумная, как биоробот, душевная, как банкир».

Томирис по профессии врач-гинеколог, она окончила Медицинский университет Астана.

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