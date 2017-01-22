Врача из Астаны называют казахской Ким Кардашьян

Свои фото, на большинстве из которых девушка одета в обтягивающие платья, Томирис выкладывает в сети «Вконтакте», где у нее уже 12 тысяч подписчиков.

О себе девушка с юмором пишет так: «Утончённая, как аналитик службы безопасности, остроумная, как биоробот, душевная, как банкир».