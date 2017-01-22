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09:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Студенческий десант «высадился» в Хабаровске

Акция прошла при участие краевого правительства и стражей правопорядка.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 января, AmurMedia.

Пропагандистская акция «Студенческий десант» стартовала в Хабаровске, в рамках которой сотрудники полиции провели круглый стол со студентами одного из самого крупнейшего ВУЗа региона — Тихоокеанского государственного университета, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Стражи правопорядка УМВД России по Хабаровскому краю и городу Хабаровску, представители правительства края в процессе живого диалога обсудили со студентами Тихоокеанского государственного университета наиболее актуальные вопросы охраны общественного порядка на улицах краевого центра.

Сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Хабаровскому краю, отдела охраны общественного порядка УМВД России по Хабаровску, участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 11 УМВД России по Хабаровску, начальник отдела профилактики правонарушений и организации деятельности добровольных формирований охраны правопорядка Главного управления по вопросам безопасности губернатора и правительства края рассказали участникам круглого стола в доступной форме о действующих на территории Хабаровского края народных дружинах, их помощи полиции в охране общественного порядка и проведении профилактической работы с населением, объяснили студентам порядок вступления в народную дружину, права и обязанности её членов.

Часть студентов участвующих в «Студенческом десанте» изъявили желание вступить в ряды народных дружинников и оказывать помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка.

В завершении мероприятия всем его участникам вручили журнал «Территории без опасности», который выпускается правительством Хабаровского края совместно с краевым УМВД.

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