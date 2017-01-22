Гололедица и температура до минус 5 градусов ожидается в столичном регионе 22 января

«Предстоящим днем к столичному региону с северо-запада приблизится теплый атмосферный фронт, в результате чего во второй половине дня временами начнет идти снег. Температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, в области столбик термометра опустится до минус 5 градусов. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, влажность воздуха около 80%. Сохраняются условия для гололедицы и образования сосулек», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такая погода для большинства людей вполне благоприятная. Однако из-за осадков и повышенной влажности в группе риска остаются люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями.