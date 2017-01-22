Гололедица и температура до минус 5 градусов ожидается в столичном регионе 22 января
Гололедица и температура до минус 5 градусов ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 22 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Гололедица и температура до минус 5 градусов ожидается в Москве и Московской области в воскресенье, 22 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем к столичному региону с
Синоптики отмечают, что такая погода для большинства людей вполне благоприятная. Однако