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08:51 (мск), источник: AmurMedia.ru

Морозным и бесснежным выдастся начало рабочей недели в Хабаровске

Теплыми деньками погода порадует горожан только в конце трудовых будней.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 января, AmurMedia.

Морозной и бесснежной будет погода в Хабаровске с начала новой рабочей недели. Относительно теплые деньки ожидаются в краевом центре только ближе концу трудовых будней, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В предстоящий понедельник будет не теплее, чем в прошедшие выходные. В ночь с 22 на 23 января столбик термометра может опустится до -30°С при юго-западном ветре силой 3−8 м/с. Днем будет хотя и малооблачно, однако без существенных осадков. Температура около −18…−20°C. Ветер будет дуть в том же направлении, только слегка изменит свою силу: 4−9 м/с.

Вторник выдастся таким же морозным и бесснежным. Температура ночью −26…−28°C, днем около −17…−19°C, без осадков. В течение всего дня сохранится юго-западный ветер силой 4−9 м/с.

В среду, 25 января, в краевом центре будет уже немного теплее. Столбик термометра ночью не опустится ниже -26°C. Температура днем составит порядка −14…−16°C, без осадков. При этом ветер юго-западного направления будет довольно ощутимым в течение всего дня — 5−10 м/с.

Предстоящий четверг в сравнении с предшествующими днями порадует своим теплом. Температура ночью установится в пределах -22 -24°C, днем будет около −9…−11°C, без осадков. В течение всего дня — юго-западный ветер силой 5−10 м/с.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, в городе ожидается небольшой снег. Ночная температура будет самой теплой за все пять трудовых дней: порядка −15…−17°C. Днем термометр покажет около −9…−11°C. Ветер в течение дня поменяет свое направление с восточного на западное силой 9−14 м/с.

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