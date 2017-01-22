Морозным и бесснежным выдастся начало рабочей недели в Хабаровске
Теплыми деньками погода порадует горожан только в конце трудовых будней.
Теплыми деньками погода порадует горожан только в конце трудовых будней.
Хабаровск, 22 января, AmurMedia.
Морозной и бесснежной будет погода в Хабаровске с начала новой рабочей недели. Относительно теплые деньки ожидаются в краевом центре только ближе концу трудовых будней, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В предстоящий понедельник будет не теплее, чем в прошедшие выходные. В ночь с 22 на 23 января столбик термометра может опустится до -30°С при
Вторник выдастся таким же морозным и бесснежным. Температура ночью −26…−28°C, днем около −17…−19°C, без осадков. В течение всего дня сохранится
В среду, 25 января, в краевом центре будет уже немного теплее. Столбик термометра ночью не опустится ниже -26°C. Температура днем составит порядка −14…−16°C, без осадков. При этом ветер
Предстоящий четверг в сравнении с предшествующими днями порадует своим теплом. Температура ночью установится в пределах -22 -24°C, днем будет около −9…−11°C, без осадков. В течение всего дня —
Под занавес рабочей недели, в пятницу, в городе ожидается небольшой снег. Ночная температура будет самой теплой за все пять трудовых дней: порядка −15…−17°C. Днем термометр покажет около −9…−11°C. Ветер в течение дня поменяет свое направление с восточного на западное силой 9−14 м/с.