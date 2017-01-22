Предприятиям, загрязняющим воздух, грозит закрытие

Челябинцы на этой неделе и шутили, и возмущались, а к выходным, кажется, даже устали говорить о ядовитом тумане. Город спас только циклон. А чиновники, увы, пока расписались в собственной беспомощности. И это в Год экологии!

Головная боль, заложенный нос, резь в глазах. Это самые безобидные симптомы, которые появились у челябинцев. Слабо помогают марлевые повязки и шарфы, которыми горожане закрывали лица. Впору запасаться противогазами. О том, как спасаться от ядовитого смога и какие аксессуары теперь могут быть актуальны, расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Стас Артишевский.

Новая интренет-мода в Челябинске — необычное селфи на фоне смога. И обязательно с аксессуарами. Здесь в ход идут медицинские маски, строительные респираторы, самые изобретательные достают противогазы. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки. Кто знает, может, завтра появятся магазины дизайнерской химзащиты — со стразами, необычными узорами и даже от французских кутюрье.

В социальных сетях — сотни видео и фотографий. Большинство — под хэштегом #челябинскдыши. Вот кадры с видеорегистратора. Из-за дымки не видно дорогу, а встречные автомобили разглядеть можно только за пару метров. Приходится тормозить и включать аварийные огни. В комментариях называют туман романтичным. Что ж, добавляют другие, от него действительно кружится голова. А кроме того, першит в горле, начинается насморк, у кого-то даже удушье.

Никто уже не сомневается, главные загрязнители воздуха — челябинские предприятия. Плюс не повезло с погодой. Ветра нет, а значит, вредные вещества не рассеиваются, а только накапливаются в атмосфере.