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09:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Предприятиям, загрязняющим воздух, грозит закрытие

Такую меру собираются ввести в 2019 году.

Челябинцы на этой неделе и шутили, и возмущались, а к выходным, кажется, даже устали говорить о ядовитом тумане. Город спас только циклон. А чиновники, увы, пока расписались в собственной беспомощности. И это в Год экологии!

Головная боль, заложенный нос, резь в глазах. Это самые безобидные симптомы, которые появились у челябинцев. Слабо помогают марлевые повязки и шарфы, которыми горожане закрывали лица. Впору запасаться противогазами. О том, как спасаться от ядовитого смога и какие аксессуары теперь могут быть актуальны, расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Стас Артишевский.

Новая интренет-мода в Челябинске — необычное селфи на фоне смога. И обязательно с аксессуарами. Здесь в ход идут медицинские маски, строительные респираторы, самые изобретательные достают противогазы. Хотя в каждой шутке есть только доля шутки. Кто знает, может, завтра появятся магазины дизайнерской химзащиты — со стразами, необычными узорами и даже от французских кутюрье.

В социальных сетях — сотни видео и фотографий. Большинство — под хэштегом #челябинскдыши. Вот кадры с видеорегистратора. Из-за дымки не видно дорогу, а встречные автомобили разглядеть можно только за пару метров. Приходится тормозить и включать аварийные огни. В комментариях называют туман романтичным. Что ж, добавляют другие, от него действительно кружится голова. А кроме того, першит в горле, начинается насморк, у кого-то даже удушье.

Никто уже не сомневается, главные загрязнители воздуха — челябинские предприятия. Плюс не повезло с погодой. Ветра нет, а значит, вредные вещества не рассеиваются, а только накапливаются в атмосфере.

«Определить, от какого конкретно предприятия, невозможно. По той причине, что выбрасывают все. Или практически все предприятия», — информирует Андрей Новоселов, заместитель министра экологии Челябинской области.

Что делать со смогом, обсуждают в правительстве региона. Но действенных мер пока не предложено.

«Остановить заводы сегодня никто не может. И все крупные загрязнители — это федеральный надзор», — отмечает Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области.

Показатели вредных веществ на неделе были в три раза выше нормы. Это вторая степень опасности. Хуже только третья, когда все допустимые показатели превышены в пять раз. Но в таком случае заводы останавливают. И выключают даже те котлы, которые никогда не прекращают работу. Пока, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, с просьбой к самим челябинцам обращаются спасатели.

«Рекомендуем автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте», — говорит Егор Пахомов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области.

Врачи советуют меньше находиться на улице, носить респираторы и пить больше воды. Периодически промывать нос и горло. Но даже это вряд ли сейчас спасет аллергиков и астматиков.

«Повешенные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ведут к обострению хронических заболеваний дыхательной системы. Очень влияют на обострение аллергических состояний», — предупреждают медики.

А в интернете начали сбор подписей под петицией «Воздух, который видно».

«Мы хотим, чтобы наши конституционные права были соблюдены, хотим жить, гулять и дышать без страха за свое здоровье и здоровье своих детей. Очень просим обратить внимание на нашу проблему, принять меры по проверке предприятий на соблюдение законодательства», — говорится в сообщении.

В Росприроднадзоре проверяли предприятия, и на многих нашли нарушения. Окончательные результат огласят завтра в понедельник. Но хуже всего — что во время безветрия к этому добавляются выхлопные газы автомобилей и Коркинский разрез.

«Коркинский разрез — это вообще уникальное сооружение. Эта воронка накапливает выбросы, которые осуществляются длительный период, и при определенных условиях изменения давления и температуры эти накопленные выбросы поднимаются вверх и идут, если это ветер, в сторону города Челябинска», — объясняет Виталий Курятников, руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области.

Создается впечатление, что в смоге над Челябинском виноваты все и одновременно никто. Но даже если конкретные проштрафившиеся будут названы, вряд ли они напугаются — ответственность за загрязнение воздуха пока смехотворна. Хотя скоро ситуация кардинально изменится. Федеральные власти заявили, что с 2019 года штрафы увеличат в 100 раз. А если и такие меры не принесут результата, предприятия начнут закрывать.

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