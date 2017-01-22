Предприятиям, загрязняющим воздух, грозит закрытие
Такую меру собираются ввести в 2019 году.
Такую меру собираются ввести в 2019 году.
Челябинцы на этой неделе и шутили, и возмущались, а к выходным, кажется, даже устали говорить о ядовитом тумане. Город спас только циклон. А чиновники, увы, пока расписались в собственной беспомощности. И это в Год экологии!
Головная боль, заложенный нос, резь в глазах. Это самые безобидные симптомы, которые появились у челябинцев. Слабо помогают марлевые повязки и шарфы, которыми горожане закрывали лица. Впору запасаться противогазами. О том, как спасаться от ядовитого смога и какие аксессуары теперь могут быть актуальны, расскажет корреспондент ГТРК «Южный Урал» Стас Артишевский.
Новая
В социальных сетях — сотни видео и фотографий. Большинство — под хэштегом #челябинскдыши. Вот кадры с видеорегистратора.
Никто уже не сомневается, главные загрязнители воздуха — челябинские предприятия. Плюс не повезло с погодой. Ветра нет, а значит, вредные вещества не рассеиваются, а только накапливаются в атмосфере.
«Определить, от какого конкретно предприятия, невозможно. По той причине, что выбрасывают все. Или практически все предприятия», — информирует Андрей Новоселов, заместитель министра экологии Челябинской области.
Что делать со смогом, обсуждают в правительстве региона. Но действенных мер пока не предложено.
«Остановить заводы сегодня никто не может. И все крупные загрязнители — это федеральный надзор», — отмечает Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области.
Показатели вредных веществ на неделе были в три раза выше нормы. Это вторая степень опасности. Хуже только третья, когда все допустимые показатели превышены в пять раз. Но в таком случае заводы останавливают. И выключают даже те котлы, которые никогда не прекращают работу. Пока, чтобы хоть
«Рекомендуем автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте», — говорит Егор Пахомов, начальник
Врачи советуют меньше находиться на улице, носить респираторы и пить больше воды. Периодически промывать нос и горло. Но даже это вряд ли сейчас спасет аллергиков и астматиков.
«Повешенные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ведут к обострению хронических заболеваний дыхательной системы. Очень влияют на обострение аллергических состояний», — предупреждают медики.
А в интернете начали сбор подписей под петицией «Воздух, который видно».
«Мы хотим, чтобы наши конституционные права были соблюдены, хотим жить, гулять и дышать без страха за свое здоровье и здоровье своих детей. Очень просим обратить внимание на нашу проблему, принять меры по проверке предприятий на соблюдение законодательства», — говорится в сообщении.
В Росприроднадзоре проверяли предприятия, и на многих нашли нарушения. Окончательные результат огласят завтра в понедельник. Но хуже всего — что во время безветрия к этому добавляются выхлопные газы автомобилей и Коркинский разрез.
«Коркинский разрез — это вообще уникальное сооружение. Эта воронка накапливает выбросы, которые осуществляются длительный период, и при определенных условиях изменения давления и температуры эти накопленные выбросы поднимаются вверх и идут, если это ветер, в сторону города Челябинска», — объясняет Виталий Курятников, руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области.
Создается впечатление, что в смоге над Челябинском виноваты все и одновременно никто. Но даже если конкретные проштрафившиеся будут названы, вряд ли они напугаются — ответственность за загрязнение воздуха пока смехотворна. Хотя скоро ситуация кардинально изменится. Федеральные власти заявили, что с 2019 года штрафы увеличат в 100 раз. А если и такие меры не принесут результата, предприятия начнут закрывать.