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09:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе с неплательщиков штрафов взыскано 740 тысяч рублей

УФА, 22 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. С 16 по 25 января в Уфе проходит операция «Должник», сообщает городское управление МВД.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что в случае наложения административного штрафа его необходимо оплатить в установленные законом сроки.

При неуплате предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение повторного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Данные дела рассматриваются мировым судом.

«На сегодняшний день в рамках операции “Должник” сотрудниками полиции с нарушителей взыскано административных штрафов на сумму около 740 тысяч рублей. За три дня по решению суда подвергнуты административному аресту 94 злостных неплательщика», — сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Уфе Ралиф Валитов.

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