В Уфе с неплательщиков штрафов взыскано 740 тысяч рублей

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что в случае наложения административного штрафа его необходимо оплатить в установленные законом сроки.

При неуплате предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение повторного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Данные дела рассматриваются мировым судом.

«На сегодняшний день в рамках операции “Должник” сотрудниками полиции с нарушителей взыскано административных штрафов на сумму около 740 тысяч рублей. За три дня по решению суда подвергнуты административному аресту 94 злостных неплательщика», — сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Уфе Ралиф Валитов.