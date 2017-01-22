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09:16 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске цены на бензин подняли ещё две АЗС

Второй раз за неделю выросла стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС «Магнат РД».

Источник: Reuters

В Красноярске снова подорожал бензин. Выросла стоимость самой популярной марки АИ-92 на заправках «КНП» — с 33,2 руб. до 33,5 руб. Так же второй раз за неделю подорожал бензин на АЗС заправок «Магнат-РД», как сообщатся на сайте компании бАИ-92 подорожал до 33,8 руб. (на 60 копеек). 18 января уже сообщалось о повышении цены здесь на 20 копеек.

Кстати, по прогнозам экспертов стоимость бензина будет теперь расти постоянно в следствии монополизации топливного рынка.

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