В Красноярске цены на бензин подняли ещё две АЗС

В Красноярске снова подорожал бензин. Выросла стоимость самой популярной марки АИ-92 на заправках «КНП» — с 33,2 руб. до 33,5 руб. Так же второй раз за неделю подорожал бензин на АЗС заправок «Магнат-РД», как сообщатся на сайте компании бАИ-92 подорожал до 33,8 руб. (на 60 копеек). 18 января уже сообщалось о повышении цены здесь на 20 копеек.

Кстати, по прогнозам экспертов стоимость бензина будет теперь расти постоянно в следствии монополизации топливного рынка.