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09:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Антисептики и лосьоны продолжают изымать во Владивостоке

Только за сутки сотрудники Роспотребнадзора и полиция обнаружили 30 литров запрещенной спиртосодержащей продукции.

Владивосток, 22 января, PrimaMedia.

Совместные рейдовые проверки в Приморье продолжают сотрудники управления Роспотребнадзора и полицейские. В результате очередного проведенного рейда 21 января обнаружено более 30 литров спиртосодержащей непищевой продукции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальную информацию краевого Роспотребнадзора.

Так, в павильоне «Семейный» (г. Владивосток, ул. Невельского, 4), незаконную предпринимательскую деятельность в котором осуществляет гр. Ахмедов А. Э.о., выявлена реализация медицинского антисептического раствора «Этанол» с содержанием спирта 95%.

В магазине ООО «Лилия» (г. Владивосток, ул. Воронежская, 1) обнаружено хранение под прилавком и в подсобных помещениях 300 бутылок общим объемом 30 литров:

— этиловый спирт этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%;.

— лосьон «Хлебный» продукция косметическая жидкая для ухода за кожей, содержание спирта не более 75%.

Обнаруженная продукция арестована, к продавцам применят предусмотренные законодательством санкции. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Информация о реализации в указанных объектах непищевой спиртосодержащей продукции поступила по телефону «горячей линии» 7 (423) 254−82−10.

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