В Норильске из-за метели закрыли аэропорт
Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января.
Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января.
В Норильске
«Аэропорт “Норильск” закрыт регламентом до
В субботу, 21 января, сотрудники МЧС закрыли для проезда федеральную трассу А-382 «Дудинка-Алыкель». Дорогу также перекрыли
Добавим, что в Норильске сильный ветер пополам переломил елку, которая стояла в районе Кайеркан. Фотографии поломанного новогоднего дерева опубликовали 21 января очевидцы в социальных сетях. В настоящее время ликвидацией последствий стихии занимаются спасатели.