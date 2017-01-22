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09:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске из-за метели закрыли аэропорт

Аэропорт закрыли до 6 часов 23 января.

В Норильске из-за шквального ветра и плохой видимости закрыли аэропорт. Ограничения будут действовать до 6:00 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Аэропорт “Норильск” закрыт регламентом до 23.01.2017. Привлекается 31 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

В субботу, 21 января, сотрудники МЧС закрыли для проезда федеральную трассу А-382 «Дудинка-Алыкель». Дорогу также перекрыли из-за плохой видимости и метели. 22 января в 7 часов утра трассу полностью открыли для всех видов транспорта.

Добавим, что в Норильске сильный ветер пополам переломил елку, которая стояла в районе Кайеркан. Фотографии поломанного новогоднего дерева опубликовали 21 января очевидцы в социальных сетях. В настоящее время ликвидацией последствий стихии занимаются спасатели.

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