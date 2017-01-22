Границы «Таганая» закрыли от владельцев снегоходов

Маршруты патрулирования НП «Таганай» замкнули в кольцо, чтобы не допускать проезда на территорию людей на снегоходах, которые пугают животных, сообщают в пресс-службе национального парка.

По словам инспекторов отдела охраны, границы «Таганая» на многих участках труднодоступны, однако нарушителей это не останавливает. В один из дней новогодних каникул сразу 7 южноуральцев попытались «срезать» дорогу от Карабаша к трассе экстрим-клуба через нацпарк. Заезд на особо охраняемую природную территорию стоил каждому из них штрафа в 3 тысячи рублей.

«Сейчас нарушителей задерживают у границ, между тем как в прошлом году следы снегоходов были по всему парку. Обитателям Таганая стало спокойнее, они перестали бояться и чувствуют себя лучше. Так, в районе Юрминского и Шумгинского лесничеств появилось много волков и кабанов», — отмечает директор национального парка Алексей Яковлев.