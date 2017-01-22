Большинству уфимских школьников нравится еда в школьных столовых — опрос

По данным исследования, большинство опрошенных детей питаются в школе (85,7 процента), не питаются в школе свыше 14 процентов опрошенных учащихся. В основном школьники предпочитают есть в школе различную выпечку — пирожки, булочки, сосиски в тесте. Гарниры предпочитают больше половины опрошенных детей, чуть меньше выбирают блюда из мяса, птицы, рыбы. 31 процент школьников хотели бы видеть в школьной столовой фрукты и овощи, молочные и творожные продукты предпочли более 21 процента учеников. Чай в школах пьют большинство, вода, соки и другие напитки менее популярны.

В целом учащиеся положительно относятся к существующей системе школьного питания. Почти 60 процентов опрошенных школьников сказали, что им нравится еда в школьной столовой. Около трети учеников не очень довольны блюдами, предлагаемыми в школе. Не нравится питание в школе 11 процентам детей.

Родителей школьников спросили также и о наиболее предпочтительном для ребенка варианте организации питания в школьной столовой. Абсолютное большинство опрошенных родителей предпочли, чтобы дети имели возможность выбора из нескольких блюд. 18,2 процента родителей считают, что детям лучше есть те блюда, которые предложены, без выбора. Еще 5 процентов ответили, что им все равно.