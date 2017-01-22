Пасмурная погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе
Столбик термометра опустится до -21°C.
Столбик термометра опустится до -21°C.
Пасмурная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 23 января, в Иркутске ясно. Температура утром -17°C. Днем — 13 °C. Ветер
Во вторник, 24 января, в столице Приангарья пасмурно. Днем -8°C, вечером -14°C. Ветер южный 2 м/с.
В среду, 25 января, в областном центре пасмурно, снег. Утром столбик термометра опуститься до -11°C, ветер
В четверг, 26 января, в Иркутске облачно. Днем -8°C, ветер
В пятницу, 27 января, в столице Приангарья пасмурно, небольшой снег. Днем столбик термометра опуститься до -15°C, ветер