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20:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода ожидает жителей Иркутска на предстоящей неделе

Столбик термометра опустится до -21°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пасмурная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 23 января, в Иркутске ясно. Температура утром -17°C. Днем — 13 °C. Ветер юго-восточный 3 м/с.

Во вторник, 24 января, в столице Приангарья пасмурно. Днем -8°C, вечером -14°C. Ветер южный 2 м/с.

В среду, 25 января, в областном центре пасмурно, снег. Утром столбик термометра опуститься до -11°C, ветер северо-западный 3 м/с. Днем -8°C.

В четверг, 26 января, в Иркутске облачно. Днем -8°C, ветер юго-западный 2 м/с. Температура вечером -12°C.

В пятницу, 27 января, в столице Приангарья пасмурно, небольшой снег. Днем столбик термометра опуститься до -15°C, ветер северо-западный 4 м/с. Вечером -21°C.

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