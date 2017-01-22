Спасатели оказали помощь двум отдыхавшим в горах крымчанам
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). В субботу к сотрудникам крымской
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). В субботу к сотрудникам крымской
Так, днем к спасателям, дежурившим на Ангарском перевале, обратилась 32-летняя жительница Армянска, которая во время катания на санках получила травму предплечья. Сотрудники службы оперативно оказали ей медицинскую помощь — на травмированную руку наложили тугую фиксирующую повязку. От медицинской помощи крымчанка отказалась.
Позже за помощью к спасателям обратился 42-летний житель Севастополя, который упал, когда катался на санках. При этом мужчина получил рваные раны пальцев руки,
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