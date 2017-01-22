Спасатели оказали помощь двум отдыхавшим в горах крымчанам

Так, днем к спасателям, дежурившим на Ангарском перевале, обратилась 32-летняя жительница Армянска, которая во время катания на санках получила травму предплечья. Сотрудники службы оперативно оказали ей медицинскую помощь — на травмированную руку наложили тугую фиксирующую повязку. От медицинской помощи крымчанка отказалась.

Позже за помощью к спасателям обратился 42-летний житель Севастополя, который упал, когда катался на санках. При этом мужчина получил рваные раны пальцев руки, из-за чего произошло обильное кровотечение. Спасатели наложили давящую повязку на пальцы пострадавшего и забинтовали кисть руки. От медицинской помощи севастополец также отказался.