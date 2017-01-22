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18:37 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели оказали помощь двум отдыхавшим в горах крымчанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости (Крым). В субботу к сотрудникам крымской аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС» обратились за помощью два человека, отдыхавших в горной местности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Так, днем к спасателям, дежурившим на Ангарском перевале, обратилась 32-летняя жительница Армянска, которая во время катания на санках получила травму предплечья. Сотрудники службы оперативно оказали ей медицинскую помощь — на травмированную руку наложили тугую фиксирующую повязку. От медицинской помощи крымчанка отказалась.

Позже за помощью к спасателям обратился 42-летний житель Севастополя, который упал, когда катался на санках. При этом мужчина получил рваные раны пальцев руки, из-за чего произошло обильное кровотечение. Спасатели наложили давящую повязку на пальцы пострадавшего и забинтовали кисть руки. От медицинской помощи севастополец также отказался.

В пресс-службе напомнили, что для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха в выходные дни сотрудники «Крым-СПАСа» патрулируют горно-лесную зону полуострова. Кроме того, на Ангарском перевале и плато Ай-Петри размещены временные мобильные аварийно-спасательные посты службы, где граждане могут получить всю необходимую помощь.

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