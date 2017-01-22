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12:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В ростовском сквере имени Оганова установили площадку для занятий спортом

В рамках работ по благоустройству ростовского сквера имени Оганова специалисты завершают установку спорткомплекса «workout», сообщает сайт горадминистрации.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Добавим, объект был установлен на внебюджетные средства.

По мнению властей, наличие спортивной площадки в парке должно улучшить социальную атмосферу и избавить сквер от посещения асоциальных личностей.

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