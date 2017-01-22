В ростовском сквере имени Оганова установили площадку для занятий спортом
В рамках работ по благоустройству ростовского сквера имени Оганова специалисты завершают установку спорткомплекса «workout», сообщает сайт горадминистрации.
В рамках работ по благоустройству ростовского сквера имени Оганова специалисты завершают установку спорткомплекса «workout», сообщает сайт горадминистрации.
Добавим, объект был установлен на внебюджетные средства.
По мнению властей, наличие спортивной площадки в парке должно улучшить социальную атмосферу и избавить сквер от посещения асоциальных личностей.