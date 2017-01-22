Сочи может значительно упростить въезд для иностранцев
Правительство рассмотрит необычную инициативу для привлечения в Сочи туристов
Правительство рассмотрит необычную инициативу для привлечения в Сочи туристов
Речь идет о предоставлении иностранцам электронных виз.
Порядок въезда в
Соответствующим ведомствам уже поручено подготовить предложения и по внедрению электронной визы на территории Сочи. Правда, электронными смогут быть визы только туристические, однократные деловые и гуманитарные сроком действия до 30 дней, сообщают «Вести Сочи».