Сочи может значительно упростить въезд для иностранцев

Речь идет о предоставлении иностранцам электронных виз.

Порядок въезда в город-курорт Сочи планируется установить такой же, как для свободного порта Владивосток. 19 января 2017 года комитет Госдумы одобрил проект закона об упрощенном визовом режиме в порту Владивосток. Чтобы получить туда визу, достаточно будет подать заявление в форме электронного документа. Причем иностранцы, оформившие электронную визу, смогут перемещаться по всей территории Приморья.

Соответствующим ведомствам уже поручено подготовить предложения и по внедрению электронной визы на территории Сочи. Правда, электронными смогут быть визы только туристические, однократные деловые и гуманитарные сроком действия до 30 дней, сообщают «Вести Сочи».